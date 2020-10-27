江西省上饶市：童福英
童福英，女，汉，大专，群众，1973 年10月16日
工作单位：江西省上饶市信州区北门街道童福英社区卫生服务站，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1996年9月至1999年7月江西医学院临床专业
2003年9月至2006年7月江西省上饶卫校分院临床医学
2006年至今在北门街道社区卫生服务中心，童福英社区卫生服务站，担任站长
大专学历，职业医生，全科骨干医生，最美基层好医生，全国中医诊所分会副会长，擅中药穴位贴敷治疗儿科感冒发热，咳嗽气喘，中药口服合剂，中西医结合治疗老年慢性病，三得技术治疗各种疼痛等。
为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，所有能动员的人和物资都动员起来,他亲自制作登记本等保障用品，组织工作人员召开现场工作会议，安排部署各项工作任务，要求大家要严格按照要求逐一登记来往人员，协助医护人员测量体温，严防死守疫情的扩散。在没有隔离服和防护服的情况下，总是抢在其他同志的前面，去询问来往人员的情况。任务较重，人员有限，工作人员按照24小时轮班制，但童医生心系疫情防控，从年初二到大年初六没有离开过服务站点，吃住全在站点上，站点条件有限，饮食只有简单的快餐及方便食品。
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