江西省上饶市：苏先发

苏先发，男，汉，大专，党员，1964 年 11月

工作单位：江西省上饶市鄱阳县古渡镇古南社区苏先发诊所，从事医生工作37年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1983年并开始在古南社区松树村行医开诊所(当年仅20岁)

1984年考卫生员，1985年考乡村医师证，均一次通过.擅长治疗中风偏瘫，疼痛的也获得患者的信任及好评，家中多面锦旗，也时时刻刻提醒我为患者尽自己最大所能解除疾苦。

于2006年1月被评为全市优秀乡村医生

2006年6月再度被评为全县优秀个体乡村医生

苏先发，1964年11月生，工作单位：江西省上饶市鄱阳县古渡镇古南社区苏先发诊所，从医37年。

1964年出生上饶市鄱阳县古县渡镇古南松树村，当时全家老小十四人吃，因家境贫穷，只靠父母到生产队赶工分来维持生话.家境非常的贫穷只有7岁的我回父身边到生产队去放牛，12岁才进技校的门，初中毕业后，因家庭条件原因，只有放弃上学去景德镇市拜师学返，家境贫困使我早10年完成学业走上社区，，1983年并开始在古南社区松树村行医开诊所(当年仅20岁)，1984年考卫生员，1985年考乡村医师证，均一次通过.擅长治疗中风偏瘫，疼痛的也获得患者的信任及好评，家中多面锦旗，也时时刻刻提醒我为患者尽自己最大所能解除疾苦。于2006年1月被评为全市优秀乡村医生，2006年6月再度被评为全县优秀个体乡村医生。

2020 年初，湖北爆发新冠肺炎，全国白衣战士都纷纷响应中央国务院号召全力以赴支援湖北， 我们基层医生也不例外，哪里有外来人员一定要上门登记测体温，从哪里来到哪里去，宣导他们在家自我隔离，起初没有口罩更不用谈防护服的情况下，我们仍然坚持自己岗位，欣慰的是家人都非常支持我的工作，很温和的说：国家有难，你是白衣战士是共产党员，正当是人民需要你的时候，放心去吧，家里有我们，但记着勤洗手，戴好口罩当时家里唯一的一个口罩，就这样坚持到了3月26号，才慢慢的有一点松懈，

2020年是一个百年难遇的一年。在新冠肺炎还没叫停的时候，又来了百年不遇的洪灾，我鄙阳人民是个智慧勇敢勤劳的人民，在汹涌的洪峰来临之际都不顾一切的上河堤保守家乡，守着家乡，守着河堤，但有的地方还是决提了，我们白衣战士也没闲着，帮老弱病残转移仅好一切，防护工作，才到现在就是2020年7月4号，在古南卫生院院长邓进文带领下，守护者转移的老弱病残，每天日夜三班换岗，回到家里想着能够为家乡为国家贡献出自己的一份力量，心里很是高兴，