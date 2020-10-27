江西省赣州市：沈小红

沈小红，女，汉，大专，群众， 1973年 11月

工作单位：江西省赣州市瑞金市红都大道沈小红中医诊所，从事医生工作 29年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1991年-1994年开始拜师学艺

1995年-2020年在瑞金红都大道经营中医诊所。

2015年被评为全国卫生产业管理协会医药技术开发专业委员

2019年被瑞金市红都巾帼志愿者联合会评为爱心人士

2020年被评为瑞金市女子商会副会长

疫情期间一直积极抗疫并捐赠物资。

沈小红，女，48岁，19岁开始从医至今，已经有29年时间了，

1991年到1994年开始拜师学医，1994年考取执业助理医师证，1995年到2020年一直在瑞金市红都大道经营个体诊所，1995年到1998年在市卫生局参加基层医生培训，2008年考取执业医师证，2014年被邀请参加第六届中医名家高层论坛，2015年8月30日被评为全国卫生产业企业管理协会，医药技术开发专业委员会委员，2017年作为特邀嘉宾参加第五届全国名老中医肿瘤及疑难病高峰论坛，2019年被瑞金市红都巾帼志愿者联合会评为爱心人士，2020年1月被评为瑞金市女子商会第一届理事会副会长。

在经营瑞金市小红中医诊所期间，一直秉承着专业专注的服务理念，25年来将小红中医诊所打造成综合性诊所，针对妇科、儿科、男科等都拥有丰富的临床经验。在做到诚信经营的同时，也积极践行社会责任，在这次新冠疫情期间，本人也一直致力于新冠疫情的防控当中，对于进店看病购药的顾客都要求配戴口罩、量测体温，并且每天都会对店里进行消毒，为顾客创造一个安全卫生的环境。同时也积极贯彻落实政府部门的相关规定，对购买感冒发烧类药物的都做好登记，严格做好每一个细节。对进店的顾客也积极传播预防新冠疫情的措施和方法，让大家都勤洗手、勤消毒、戴口罩、少聚集，做到抗击疫情从我做起。在疫情最严重时期，本人也向瑞金市红十字会捐赠1600元，为抗击疫情尽自己微薄之力。希望新冠疫情早日结束，生活早日步入正轨。