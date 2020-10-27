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江西省南昌市：闵洁

2020年10月27日16:35 来源：人民网-人民健康网

闵洁，女，汉，大专，群众， 1985年 1月

工作单位：江西省南昌市高新区麻丘镇刘城村卫生所，从事医生工作10年 

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2010年在瑶湖外国语学校卫生室参加工作

2014年 在南昌市中医院学习半年

2016年在麻丘镇刘城村卫生所工作至今 

闵洁，女，1985年 1月出生，大专学历。从2010年开始投身于医疗工作至今。从事医疗工作的十年来在平凡的岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评。

在临床工作中，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命安全放在第一 -位。对待每位病人都能做到认真检查，详细解说。当遇到患者家属不理解时、不厌其烦地耐心做好解释工作。不管工作多累都能坚持每天下班前检查病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，半夜起来抢救病人是常有之事。

不断学习提高医疗技术水平，作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。在紧张的医患关系面前，严格要求自己，加强医患沟通提高服务品质。不断学习掌握医患沟通技巧，减少医疗纠纷的发生。在工作中不断学习，苦练基本功，掌握本专业基本理论，基本操作，基本技能。抽时间从杂志及网站上学习新知识，新技术;了解内科疾病发展的新功能，积累经验。2012年医院派我到郑州学习基本药物知识培训。在学习的半月时间里，没请过一次假，认真听课、查阅相关资料，回来后为大家分享了一 道医学盛宴。

在今后的工作中我也要继续保持工作严谨，责任心强。在医疗工作始终保持高度的责任心，良好的职业道德，严谨的工作态度。

(责编：李轶群、许晓华)


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