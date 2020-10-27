江西省萍乡市：刘战萍

刘战萍，男，汉，中专，党员， 1970 年01月

工作单位：江西省萍乡市经济技术开发区田中村卫生计生服务室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年开始在田中村卫生所工作，主要从事农村常见病、一般医疗服务，期间向多达五位中医老师学习，与2015年获得萍乡市卫生局颁发的中医工作先进者的荣誉称号，至今工作在卫生室的主要工位。2019年终疫情期间，在高速路口、高铁出口排查，坚守岗位三个有余，为返乡人员、疑似病例监测体温等工作。

我叫刘战萍，男，汉族，1970年1月生，江西省萍乡市人，现为萍乡经济技术开发区田中村卫生计生服务室医生，主要从事农村常见病、一般医疗服务，期间向多达五位中医老师学习。自大学毕业后就立足基层为当地的老百姓身体健康服务，默默地贡献着自己的青春。不怕苦、不怕累，兢兢业业、任劳任怨、一心一意为病人排忧解难。

在基层工作含辛茹苦，毫无怨言、不管刮风下雨，白天黑夜，随叫随到，精心为每一位患者治疗，附近有人病了，一个电话过来，就立马上门诊疗，从不推脱，有时碰到疑难杂症及危重病人还亲自护送到上级医院就诊，有时一晚出诊数次一夜都睡不上觉。在各种突发的公共卫生事件面前，每每都是冲锋在前，为群众送防疫消毒药品，向群众宣传防病知识。在非典时期，早出晚归，整天排查从疫区回归人员，为他们早晚测量体温，冒着被感染的危险做好排查、登记、隔离工作，正因如此，上级领导授予我“非典优秀个人奖”、也多次被评为“优秀乡村医生奖”。

2019年终疫情期间，在高速路口、高铁出口排查，坚守岗位三个有余，为返乡人员、疑似病例监测体温等工作。

我不断地通过努力学习，提高医疗水平，使常见病，多发病的处理都能够得心应手，得到了人民群众的认可，成为了当地群众信得过而且离不开的基层好医生。