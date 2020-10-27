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江西省萍乡市：刘润莲

2020年10月27日16:30 来源：人民网-人民健康网

刘润莲，女，汉，大专，群众，1971年 9 月

工作单位：江西省萍乡市芦溪县芦溪镇温埠村沙湾卫生分所，从事医生工作29年 

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1992年，在芦溪县中医院门诊部工作

1997年，在萍乡市妇幼保健院进修一年

1998年，于芦溪县温埠村开设温埠村沙湾卫生分所至今。 

刘润莲，女，生于1971年 9 月，从医29年来，自急患者之所急，忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者部分家庭境况、社会地位，始终把患者的生命按钮全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认真检查、详细解说、兢兢业业的施诊。

我认为，作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法。

本人也一直以学习的态度去从医，事业也得到过分多老师和教授的指点，同时也用过自己的努力获得在卫生室好医生的称号。我会继续努力从事医疗事业，为老百姓奉献自己。

心不离病人，身不离基层，以精湛的医术，高尚的医德，人文的服务，为每一位患者的健康保驾护航，是我们每一名基层医生的职责所在。

(责编：李轶群、许晓华)


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