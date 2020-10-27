江西省上饶市：李初华

李初华，女，汉族，中专，群众，1973年 12月

工作单位：江西省上饶市信州区茶山路社区卫生服务站，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于江西省中医学院

从事妇科主治医生参加过多次民间医术交流

本人李初华，女，年龄49岁，从医23年，本人工作单位：上饶市信州区茶山社区卫生服务站。医生是我的终身职业是我的信念，本人毕业于江西中医学院。

本人一直从业医药临床经验，主要是以妇科为主，冶疗过很多案例，也得到了患者的认可，也参加很多次民间中医学术交流，同时自己也发表过两篇论文，得到了很多老师的点评，我会继续为我医生这个职业坚持下去，努力工作，为人民服务。

在工作中，我一直踏实认真，待人真诚、勤劳朴实、团结同志、宽以待人，从不计较个人得失，无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到、合理用药、合理治疗，不以权谋私，不开搭车药。在今后的工作中，我将更加努力，弘扬老一辈的医德医风、爱岗敬业、取信于民，在竞争中求胜、在竞争中求发展，在信州区卫生行业树立起一面大旗。