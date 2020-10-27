江西省上饶市：甘小霞

甘小霞，女，汉，中专，群众， 1973 年 2月

工作单位：江西省上饶市余干县石口镇渔池村卫生室，从事医生工作年限 27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年毕业于余干县卫生学校

1995年在余干县人民医院进修学习

1996年一直在余干县石口镇渔池村卫生室工作。

本人甘小霞从1993年从事乡医以来对工作兢兢业业，任劳任怨！无论是白天还是深夜只要哪家有人不舒服只要没点滴情况下我都立马背起箱子去就诊！24小时吃住在诊所就是生怕病号找不到我人；由于我们乡下条件有限遇到解决不了的病人怕病人家属担心我都一起随从送上级医院；但毕竟我们是乡下离县城有一段路有些病人紧急时刻必须及时抢救：比如就前几天有个五十三岁的农民男性、去田里打农药可能有泄漏或是没戴口罩结果农药中毒，来就诊时出现恶心呕吐神智恍惚一身农药味，这是分秒必争的事，如果等送去县城将是生命危险、凭我在农村二十多年的工作经验给予对症治疗一直观察病情变化，第二天化险为安！虽然辛苦但从心里有种成就感而遮盖了我所有的疲惫！这里我也要表扬我的合伙医生，他也一样敬业遇到棘手病号我们一起细致讨论，有时候考虑到实在难行走的病人家里只有老人小孩年轻人都出去打工了为了不耽误病情我们就留一个在村卫生所一个出诊需要输液就负责带来我们卫生所，就这样每天不停着。只有这样才能让村民安康！正因为我们这么多年的付出所以深得周围群众的好评！ 我爱我的职业会一直尽心尽力做好本职工作！