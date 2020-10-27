江西省南昌市：程小平

程小平，男，汉，大专，群众，1972 年 9 月

工作单位：江西省南昌市红谷滩新区红角洲街道红谷滩程小平中医诊所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年9月毕业于江西省中医学院

1997.9-2005 工作与桃花镇桃花医院

2005-2016 工作于溪谷桃花知兴医疗门诊部

2008年5月取得全科医学（中医类）中级职称

2017年至今在红谷滩程小平中医诊所

2020年疫情期间，参加红谷滩区的防疫工作

自97年以来一直从事基层医疗保健和常见病，多发病的防治工作，二十多年来接触了很多各种各样的疾病，每每看到我治疗的患者疾病恢复健康，成就感难以形容，是一种希望，一种欢喜。

我做医生的二十多年，很少时间能闲下来，到现在几乎已经忘记和亲戚朋友坐在一起吃吃饭、唠唠嗑儿那种感觉，很少能轻松的过过重要节日。有时我会发觉得很枯燥，但是每一次病人治疗后的微笑总会让我感觉很舒适。热情服务于百姓，尽心尽力为百姓治病，讲品德讲医德，已深得百姓爱戴；我失去的很多很多，但我收获了生活，收获了百姓的信赖…

我现在自己开了一个诊所“程小平中医诊所” 每一天我都很充实，几乎挤出来一点时间，我便会去参加学习，紧跟国家医学的脚步，大力发扬中医中药 。中医在治疗疑难杂症中有时有意想不到的疗效 ，我曾治疗好许多疑难杂症好转，有一60多岁女性病友， 血小板减少多年，经西医治疗未能好转，经我用中药十多天全部恢复正常。许多面瘫患者经中药治疗快速恢复，比西医疗效快，后遗症少。对于行医，我将用一生学习。