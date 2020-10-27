江西省南昌市：艾强强

艾强强，男，汉，大学，群众，1976 年 9 月

工作单位：江西省南昌市扬子洲镇三联村卫生所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2005年至2009年南昌大学医学院学习

2010年至2014年扬子洲卫生院工作，2015年至今三联村卫生所工作

艾强强，2009年毕业于南昌大学医学院，在扬子洲卫生院工作五年后，决定自己开诊所，决定扎根一线基层，为广大村民的健康保驾护航。

医者父母心，五年在卫生院的从一经理，我深刻体会到了在寻医问药的路上，广大农村老百姓艰难、生活的窘迫，心里上的负担更重，我们只能竭尽所能为患者节省费用，我所在的三联村卫生所，面对的是基层患者，他们需要的是实惠，简单行之有效的治疗方式，为了更好的服务于村民，繁忙工作之余，我也抽出时间去学习更好的治疗方式。

患者对于我们的肯定是我们坚定信念，努力钻下去的动力，作为一名基层医生，我以我所从事的工作而自豪。千里之行，始于足下。选择了扎根基层，服务大众这条路，我会一如既往，义无反顾的一直干下去，为广大农村的基础医疗建设竭尽所能，无怨无悔。