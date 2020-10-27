浙江省绍兴市新昌县：王首航
王首航，女，汉，中专，团员，1965年 5月
工作单位：浙江省新昌县七星街道后溪村卫生室，从事医生工作31年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
从事农村卫生医疗工作30余年。一直不忘初心，听党话，跟党走。在理论学习上不断进取，先后取得了医士、执业助理医师、执业医师、全科医学（中级）等资格证书。在业务工作中，严格遵守各项规章制度依法行医，为当地群众提供方便优质的卫生医疗服务。在上级医院的指导下，共同开展慢性病管理工作，开展中医针灸、拔罐等相关医疗项目。金碑银碑不如老百姓的口碑，在后溪村卫生室这三年多时间里，我们不仅得到了好医生药业的大力支持，还受到了上级主管部门的认可，同时也受到了当地及周边老百姓的好评。
1986年9月-1987年9月，在浙江省嵊县海军医训班学习医学专业知识。
1987年9月-1987年12月，在浙江省新昌县新康医院实习。
1988年1月-1989年5月，在新昌县新民乡卫生院工作。
1989年6月-2003年6月，在新昌县新民乡黄婆亭村开设个体诊所。其中，2001年9月-2003年9月，在绍兴文理学院医学院成人中专班学习。
2003年8月-2016年10月，在新昌县临江社区卫生服务站工作。
2016年11月至今，在新昌县七星街道后溪村卫生室担任负责人并开展全科医疗，承担后溪村的慢性病管理等。
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