何中伟，男，汉，大专，群众，1977年11月

工作单位：金华百姓门诊部，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人何中伟，浙江金华人，从医二十余年，目前在婺城区百姓门诊部工作，爱岗敬业，不忘初心，坚持以人民服务为本，医者仁心，大医精诚的信念，活到老，学到老。

我是基层的西医内科医生，但个人专长是中医特色疗法，参加了金华广福医院组织的浙江中医药大学的学习，平时爱好看一些中医类的书，比如《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辩》等，开阔了我的中医视野，令我无比的虔诚盒膜拜！科技在进步，医术在创新，我也与时俱进，在学习和临床中掌握了（中医直肠给药）、（口服中药糖浆）、（中药膏方），这些都是好医生集团给我带来新技术，感觉效果特别好。

今年因疫情的原因，我们开展慢病调理、免疫力调理等，积极响应国家号召，提高免疫力，为抗击疫情出一份力。

医者意也，异病同治，同病异治，中医讲的是因，讲的是道，我会更加努力学习中医，造福一方大众。