浙江省金华市浦江县：朱圣钢

朱圣钢，男，汉，大专，群众，1964年 12月

工作单位：浦江仁济门诊部，从事医生工作40年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于浙江医大临床班，健康报振兴中医学院，朱氏天德堂第四代祖传儿科传人

从事医生行业40余年，担任过浦江县妇幼保健院院长，浦江县疾病控制中心书记。

擅长用中西医结合治疗儿科疾病，对麻疹、风诊、水痘、病发性肺炎、毛细支气管炎、小儿苷积、早熟的治疗，遗尿、多汗等有独特的治疗方法。

用中医中药、针灸、穴位注射等多种方法治疗内科，风湿疾病也擅长。