浙江省宁波市：章华行

章华行，男 ，中专，1955 年9 月

工作单位：慈溪市庵东镇海南村卫生室，从事医生工作42年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人章华行，土生土长的宁波慈溪人，从医四十年，目前在慈溪市杭州湾海南村卫生室工作。爱岗敬业，风雨无阻，默默坚守，归于平淡，没忘初心！医者仁心是我的本分；大医精诚是我的追求；不为良相便为相医是我的信念；学到老，活到老，一日为医终生为医是我的座右铭！

我是基层的全科医生，个人专长是中医特色疗法，中华民族有灿烂的五千年华夏文明，传统的中医则是华夏文明里最璀璨的珍珠！我最大的快乐就是喜欢学习，交流和专研，比如看《黄帝内经》，它是中医的纲也是中医的本，它开阔了我的中医视野，令我无比的虔诚和膜拜！