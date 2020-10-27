张玲一，女，汉，本科群众1978年8月

工作单位：临安张玲一中医诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人1999年7月毕业于湖州幼师医学院。1999年9月参加工作至今，为更好地为基层百姓服务，2003年至2004年于杭州市中医院进修内科，2004年4月开办诊所并任职。本人日日夜夜努力地奋斗于门诊工作，严格要求自己，搏得周围百姓的一致认可。在工作期间获得浙江省中医学院中医大专文凭，温州医学院西医本科学历，中医妇科主治医师，积极参加全科医师培训。2017年获得基层学术带头人，基层特色治疗定点医疗机构。本人不断用知识武装自己更好地服务于百姓，记得几年前有一位姓花的老阿姨到我诊所看病，糖尿病导致腿脚行动不便，除了每天治疗，我还每天开车接送她，一个月后，老阿姨的烂腿得到了痊愈，老阿姨感激不尽，至今还时常拿着自家里的鸭蛋和蔬菜来感谢我。还有一位外地来杭打工的人带着两个小孩，因经济困难导致小孩反复感冒不愈，得了肺炎，我二话没说就给他们免费输了10天的盐水。三年后的一天小孩的母亲出现在我面前，拿着水果要当面感谢我，我感到很意外，她说因为工作的变动他们一家当时离开临安了三年，今天回临安了，就马上来找我了，一定要感谢我对她们的帮助和救助。类似上面的例子还有好多，这些都是我们当医生的职责，能够看到患者痊愈也是医生开心自豪的地方。不忘初心，牢记使命，在以后的工作岗位上，本人会继续努力，刻苦钻研，时时刻刻为百姓服务，为病人服务，急病人之所急，想病人之所想，救死扶伤，为祖国卫生医疗事业奉献自己的力量。