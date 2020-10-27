浙江省杭州市：叶小红

叶小红，女，中专，群众， 1967年3月

工作单位：临安叶小红诊所，从事医生工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

叶小红同志从1986年毕业于临安县卫生学校，后就读于浙江中医药大学， 1987年取得儿科乡村医生资格，2000年取得执业医师资格，后通过考核，取得全科医师资格，叶小红执业以来，不仅注重业务提升，还不断学习新的医疗技术和知识理念，2014年4月参加“浙江大学高级工商管理研修班”2年的学习，被评为优秀学员，2015年参加杭州市中西结合学会举办的西医人员学习中医培训班；2017年10月参加了北京高血压病精准诊治进展学习班和国家级”继续医学教育基地项目。还参加杭州市卫生系统的中西结合的学习，积极参与卫生部门组织的培训，积极参加上级卫生和医疗机构组织的专题讲座，到湖南参加中南大学湘雅三医院全科医学教研室指导主办的全科医学学习新的宜适技术。一直在学习的路上，非常热爱学习，主动与其他医务工作者进行交流，相互借鉴医疗心得，相互取长补短，不断提升医疗服务水平。