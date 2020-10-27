浙江省金华市：叶桂英
叶桂英，女，汉，中专，党员，1977年1月21日
工作单位：浙江省金华市婺城区雅畈镇雅桑园村卫生室，从事医生工作16年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1995年10月浙江省乡村医生培训学校毕业
2003年6月浙江省金华卫生学校（成人班）毕业
2004年取得执业助理医师资格
2011年金华职业技术学院修完临床医学专科课程
2014年取得执业医师资格
2015年温州医科大学修完临床医学专科起点本科教学课程
作为一名基层医，不能自由安排自己的时间，没有固定休息日，甚至当你刚准备端起饭碗吃饭的时候，有病人来看诊，又立即放下碗筷那也是常有的事。每天重复的是下班、上班，有些时候也不知道哪个点下班。可解决病人的问题和得到病人的信任是最开心的是，有时病人的一句“好多了、谢谢医生”会化解我所有的疲和倦。
医生，是让你每天提着耳朵和提着心的神圣职业，我为自己是一名医生而感到光荣。随着国家提倡好找发展中医药事业，我要学的还有更多，带着信念与追求一直沿路前行。
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