浙江省东阳市：许国仁

许国仁，男，汉，大专，党员， 1958年 8月

工作单位：浙江省东阳市六石街道黄雾路卫生室，从事医生工作43年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从1977年高中毕业后开始行医至今。

曾20多次被评为东阳市卫生局市级先进工作者

本卫生室被金华市人民政府、金华市药品监督管理局和金华市卫生局分别授予“农村药品两网建设”工作先进单位，农村用药规范示范单位和医疗机构用药规范管理“AAA”级单位等称号。

2007年被评为“全国优秀乡村医生”

2016年被评为“全国敬老爱老助老模范”

2016年分别被评为金华市、东阳市道德模范