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浙江省金华市：吴尧平

2020年10月27日14:55 来源：人民网-人民健康网

吴尧平，女，汉，大专，群众，1977年10月 

工作单位：东阳市蒋丽霞普通诊所，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人吴尧平，浙江省金华东阳人，从医二十余年，目前在浙江省东阳市蒋丽霞诊所工作。爱岗敬业，风雨无阻，默默坚守，不忘初心！医者仁心是我的信念；大医精诚是我的追求；不为良相便为相医是我的理想；学到老，活到老，一日为医终生为医是我的座右铭！

我是基层的全科医生，个人专长是中医特色疗法，中华民族有灿烂的五千年华夏文明，传统的中医则是华夏文明里最璀璨的珍珠！我最大的快乐就是喜欢学习，交流和钻研！

科技在进步，医术在创新，我亦与时俱新，在学习和临床中掌握了中医直肠给药，中医经络外贴，中药膏方的辨证与调理。医者意也 ，异病同治，同病异治，中医讲的是因讲的是道，讲的是天地人的合一，大道至简，其它都是技和术，我坚守着这道，做这道传播者，古老医术和现代医术的精湛使用者！我倡导绿色，我倡导健康，我相信科技带来的便捷，我也相信天下事万变不离其宗，解决问题找根源！ 

(责编：李轶群、许晓华)


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