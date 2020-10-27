浙江省宁波市象山县：吴林国

吴林国，男，汉，中专，党员， 1956年10月

工作单位：象山县丹城吴林国西医诊所，从事医生工作46年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1974年从事医生工作，已经有46年的时间了，并于2002年考取了执业医师资格证书，同时也是一名优秀的共产党员，在部队入党提干学医行医27年，分别被提升为医士、医师、主治医师。

在46年的从医工作中，恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，吴医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设。

1999年本人按干部技术正团（八级）复原，回丹城新丰路141号开设个体诊所至今

仁心仁术，吴医生在四十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，吴医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感。