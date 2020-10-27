浙江省永康市：王裕芳

王裕芳，女， 汉，中专，1971年10月

工作单位：永康王裕芳西医诊所，从事医生工作20 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年从事医生工作，已经有20年的时间了，并于2006年考取了执业医师资格证书。

在20年的从医工作中，恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，也注重社会责任。

仁心仁术，王医生在二十年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，王医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感。