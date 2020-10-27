浙江省东阳市：王晓凤
王晓凤，女，汉，本，群众，1982年9月
工作单位：东阳王晓凤诊所，从事医生工作14年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2000-2003年：齐齐哈尔医学院本部学习
2003-2004年：齐齐哈尔医学院第二附属医院（三甲）见习
2004-2005年：哈尔滨医科大学第二附属医院（三甲）实习
2005-2007年：齐齐哈尔医学院工作（三甲）工作
2007-2010年：横店文荣医院（二甲）工作
2010-2012年：东阳市城东街道卫生院工作
2012-2014年：横店影视城医务室工作
2015-2017年：横店人民医院（二甲）工作
2017-至今 ：东阳市王晓凤诊所负责人
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