浙江省永康市：王朝忠

王朝忠，男，汉，中专，团员， 1956年 12月

工作单位：永康市象珠镇柳墅村卫生室，从事医生工作年35 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1974年高中毕业后，经村干部和村民推荐到医院举办的培训班学习，学习归来回村担任合作医疗站“赤脚医生”，用草药免费为村民治疗疾病，用中医针灸等为村民防治慢性病和多发病，被评为“优秀赤脚医生”。

几年之后就读于金华卫校，取得了中等医学毕业证书，经市卫生局审核，考试合格给予乡村医生执业证书。

从医47年，收入低劣，一直为村民防病治病，做预防保健工作，不分昼夜，随叫随到，症病真正细致，收费合理，把自己一生奉献给卫生事业。2011年加入医院一体化管理，继续担任村卫生室乡村医生，做公共卫生工作，做责任医师工作。

已到花甲之年，能为村民服务，为农村卫生事业贡献自己力量而感到高兴。