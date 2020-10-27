浙江省宁波市奉化区：孙慧翠

孙慧翠，女，汉，中专，1955 年 2月

工作单位：宁波奉化孙慧翠内科诊所，从事医生工作43年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1977-1983年在奉化杨村卫生院工作，1983-1985年在奉化桐照卫生院工作，1985-1996年分别在西杵、奉化毛纺厂医务室工作，1996开设个体诊所至今 。

1977年从事医生工作，已经有43年的时间了，并于2002年考取了执业医师资格证书。

在43年的从医工作中，孙医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，孙医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设。