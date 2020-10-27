浙江省温州市：孙光法

孙光法，男，汉，大专，群众， 1974年3月

工作单位：温州龙湾海滨孙光法诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年毕业于石家庄卫生学校中专中西医结合自考毕业，1997年北京协和医院实习，1998年温州市第三人民医院临床实习，1999年温州市龙湾区瑶溪镇黄石村卫生室工作，2005年于河北医科大学临床医学大专毕业，2011年获得龙湾区个体卫生工作者、先进工作者称号，2012年取得临床执业医师资格证书，2017年于中国灸法研究中西第30期国家“灸家人”深度技能培训完成结业，2017年“玄晏先生”最牛基层医生公益评选活动中表现优异荣获“最牛基层医生” 。

1999年从事医生工作，已经有20年的时间了，并于2012年考取了执业医师资格证书

在20年的从医工作中，孙医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴。