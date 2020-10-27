浙江省永康市：邵红敏

邵红敏，女，汉，大专，团员，1977年1 月

工作单位：浙江省永康市邵红敏西医诊所,从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1995年从学校毕业后，已有24年的行医时间了，作为一名基层医生，心系群众，每天早晨穿上白大褂的那一刻，心中的使命由然而生，面对拄着拐杖的老年人，嗷嗷待哺的小婴儿，每一位患者都细心耐心认真的检查、诊断、合理的用药。

因为工作态度的认真，在2009年光荣的被评为“市政协委员”。负责乡村医生的联络组织工作，代表乡村医生为乡亲办实事，干实事，组织乡村医生培训、学习、义诊一系列的活动，深受当地老百姓的欢迎和好评。

行医20多年来，忠于党，心系群众，一有空就到行动不便的患者家上门服务，测血压、测血糖。免费提供一些常用药，看到老人家的满脸笑容，心中的满足感和荣誉感无以言表，我的座右铭是“一心向善，普度众生”，将激励我走的更远更善。