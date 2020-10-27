浙江宁波慈溪：刘基辉
刘基辉，男，汉，政治，党员， 1981.07.24
工作单位：慈溪附海高升诊所，从事医生工作17年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2000年-2002年 入伍当兵（2年），2002年-2019年 附海高升诊所工作至今(17年)。
作为一名基层医生，我心系患者，起早摸黑，每天都要为200多个患者看病，不管有多累，天天如此。经常到了吃饭的时间，我的前面病人还排着长长的队伍等着他诊治，为了不延误病人病情，耽搁病人的治疗时间，我都是把候诊的病人看完了，才去吃饭，这个时候饭菜都凉了。常年如此，所以我也落下了很严重的胃病。即便如此，可我还是一如既往的对待自己的工作。
我的工作表现在患者心中是有口皆碑的，不论是拄着拐杖的老人，还是嗷嗷待哺的婴儿，我都特别的耐心。记得有一次，同时有两个外伤病人，因为伤口很多且位置特殊，我低着头考虑伤口愈合后的美观性，用了将近一个小时才缝合完，这才抬起头来用力的摇着脖子。 我不但在工作时对待病人亲切，对待同事也很好，经常不是自己的分内事，也都会帮着做，从不计较。
我医生座右铭：心宜善，言宜慢，人在一起叫聚会，心在一起叫团队！这句话也很好的诠释了我医生的医德人品。
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