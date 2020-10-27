浙江温州市瓯海区：林权飞

林权飞，男，汉，本科，党员，1972年3月

工作单位：温州市瓯海区新桥林权飞内科诊所，从事医生工作28年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1987-1990年温州市卫生学校毕业，1992-1995年温州市卫生干校毕业，1995-1998年温州医学院继续教育，2000-2004年南昌大学专科临床医学毕业，2006-2008年长江大学本科临床医学毕业，2003年抗击“非典”获得温州市瓯海区人民政府个人先进工作者称号，2018-2019年连续获得温州市教育局、市残联、市慈善总会荣誉证书。

1991年从事医生工作，已经有28年的时间了，并于2005年考取了执业医师资格证书。

在28年的从医工作中，李医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，造福一方百姓。