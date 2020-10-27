浙江宁波市北仑区：李培萍

李培萍，女，汉，大专，1973年9月

工作单位：北仑区柴桥街道山门社区卫生服务站，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1993年从事医生工作，已经有27年的时间了，并于2010年考取了执业医师资格证书，同时也是一名优秀的共产党员。

在27年的从医工作中，李医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，李医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设，李医生总是和一群村干部一起，不顾自身安全，抗战在抗台的第一线。

仁心仁术，李医生在二十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，李医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感。