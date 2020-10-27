李初远，男，汉，中专，党员， 1963年9月13日

工作单位：浙江省宁波市奉化裘二村卫生室，从事医生工作37年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1983年从事医生工作，已经有36年的时间了，并于2010年考取了职业助理医师资格证书，同时也是一名优秀的共产党员，宁波市书法协会会员，奉化书法家协会秘书长。

在36年的从医工作中，李医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，李医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设，每周都会有一天时间是在村委会办公的，并且应当地中学的邀请，有一下午的时间在学校指导学生练习毛笔字，每年的台风季节，李医生总是和一群村干部一起，不顾自身安全，抗战在抗台的第一线。

仁心仁术，李医生在三十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，李医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感，前几天去李医生家，就有一个80几岁的老大爷赶了10几里路送来了自己种的蔬菜和当地的水果来感谢李医生，和老人聊天中，老人说自己每年都会来送的表示感谢，据李医生的爱人讲，家里经常有当地的村民送来的些蔬菜及水果，自己虽然平时唠叨李医生的一些做法，但看到村民们这么爱戴他，也感到欣慰，这几年也蛮支持配合他的。

每年的春节前10几天，李医生每年都会提前购买一些纸和笔，写好一些春联，每年这时候。李医生家总是最热闹的，每天都会有一些村民来诊所免费挑选几幅春联拿回家去，这都成了裘二村村民的多年来的一个习惯了，当地村民听说李医生被推荐参加全国最美基层乡村好医生的评选，都跑来说李医生的各种事迹，说李医生就是最美的医生，是他们“小村里的大医生，最美的医生“。