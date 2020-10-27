傅晓阳，女， 汉，大专，群众，1982年10月

工作单位：义乌市傅晓阳诊所，从事医生工作16年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2013年从事医生工作，已经有16年的时间了，并于2011年考取了执业医师资格证书。

在16年的从医工作中，恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，开展特色医疗多年，有直肠、雾化、中药贴敷、中药调理、艾灸等，一直在工作岗位上勤勤恳恳，服务一方百姓，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴。也得到了各级领导的高度认可。

仁心仁术，在十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，我的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，就非常有成就感。