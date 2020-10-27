陈晓静，女，汉，本科，团员， 1982年 10月

工作单位：乐清市城南街道盖竹内科诊所，从事医生工作14 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2002-2005年毕业于温州医科大学专科，2005-2007年在虹桥虹丰一样急诊工作，2007-2009年在乐清市南塘永光村卫生室工作，2007-2009年专科升本科毕业于温州医科大学函授，2009年至今在乐清市城南街道盖竹内科诊所工作 。

2005年从事医生工作，已经有14年的时间了，并于2013年考取了执业医师资格证书。

在14年的从医工作中，恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，争取做个合格的医疗工作者，更好的为病人服务。