陈伟占， 男，汉，本科，团员， 1980 年6 月

工作单位：仙居县安洲街道岭下张社区卫生服务站，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998-2010年在仙居县上张卫生院工作，2010-2011年在浙江台州医院进修，2011年至今在仙居县安洲街道岭下张卫生服务站工作 。

1998年从事医生工作，已经有20年时间，并于2003年考取了职业助理医师资格证书。

在20年的从医工作中，陈医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，陈医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设。

仁心仁术，陈医生在三十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，陈医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感。