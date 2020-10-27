浙江省慈溪市：陈家鼎

陈家鼎，男，汉，大专，群众， 1949年 7月

工作单位：慈溪市周巷镇海莫卫生服务站，从事医生工作45年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从医45年，风雨无阻，不忘初心，医生是我的终身职业是我的信念，活到老学到老是我的座右铭。

本人在1993被卫生部医政司等3家单位评为“全国优秀乡村医生”，1998年被卫生部医政司，卫生部妇幼保健司等5家单位评为“全国模范乡村医生”。

2003年以来被中国农村卫生协会等3家单位评为“全国优秀乡村医生”，评为浙江省优秀乡村医生3次，评为市级先进医务工作者26次。2003年评为市抗非典先进个人，评为省级优秀医学论文13次，国家级11次，荣获优秀医学学术成果奖6次，国家优秀成果奖5次。通过自学，函授，夜大，成教取得了医学本科学历！

2015年荣获“名师和中医疑难病专家”荣称号，我会继续为我医生这个职业坚持下去，继续为更多老百姓做更多的贡献。