浙江省宁波市奉化区：陈国珠

陈国珠，女，中专，党员，党员, 1954 年 06 月

工作单位：宁波市奉化区江口街道江口村卫生室，从事医生工作 49年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于1970年毕业于乡村医生培训学校，毕业后在村合作医疗工作，积累了丰富的临床经验，于1980年开办了江口村卫生室。

回到家乡开办卫生室，为更多的病人解决疾病痛苦。

行医49年，每天起早摸黑，心系患者，热情的服务于每个患者，为了不影响病人病情，减轻病人痛苦，基本上看完病人再吃饭，在医江口村这片，不论是老人还是小孩，我都特别耐心对待。