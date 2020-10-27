浙江省慈溪市：柴达浩

柴达浩，男，汉，大专，群众，1954年 6月

工作单位：慈溪市掌起镇巴里村卫生室，从事医生工作45年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

我热爱我的工作，我对我的工作有敬畏之心！我从1974年从医以来，一直扎根基层，年年评为乡村好医生，基层先进工作者等。以爱心来做人，以佛心来从医这是我的座右铭，悬壶济世是我终生的职业。

我的特长是善治农村的常见病，多发病，结合当地看病难看病贵的情况，我喜欢专研中医，比如针灸推拿，一人一处方一人一膏方的调理，还有中药针剂的雾化与直肠给药的熟练运用，这些都给我带来很好的口碑。做医难做个与时俱进的好医生更难，耐得住寂寞，几十年如一日的风雨无阻的坚守，这些对我来说都已无怨无悔！写简历的过程也是回顾与总结的过程，我也要吾日三省，力求每天进步一点点。