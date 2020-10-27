坚持自主创新 麦德盈华问鼎国际核心技术

近日，由我国科学家研制成功了空间分辨率为0.5mm的PET设备，标志着PET进入了“显微PET”时代。

PET(正电子发射断层扫描， Positron Emission Tomography)是当今最先进的分子影像设备，广泛应用于肿瘤、心血管和神经系统疾病的临床诊断和临床前科研，并且在新药研发领域中有广阔的应用前景。

当前国际上最好的PET设备的空间分辨率为0.7mm。该设备的空间分辨率达到了0.5毫米，可以检测到最小0.125立方毫米的病灶，检测能力比国际同类设备高2.7-10倍。

由山东省泰山产业领军人才刘继国博士带领的团队，坚持自主创新的技术路线，经过十余年的努力，研制成功了完全自主知识产权、并且性能国际领先的PET设备。已经申请了17项发明专利和7项PCT,并且实现了核心部件的自主生产。

刘继国博士告诉记者，“由于正电子行程的限制，PET的分辨率提升一直是一个巨大的挑战，导致PET在微小肿瘤识别和小动物的脑、心脏、肾脏等微小器官成像方面受到限制。我们使用本设备已经得到了清晰的小鼠肾脏、心脏和脑图像，标志着PET技术进入显微PET时代。”

刘继国博士团队于2012年被引进到山东省临沂市郯城县，在“临沂市支持高层次科技型人才创业启动资金”的支持下创办了山东麦德盈华科技有限公司，致力于研制生产完全自主知识产权的PET系列产品。

据悉，麦德盈华2014年成功实现小动物PET的商业化，填补了国内空白。发明了“超高灵敏度PET”技术，在国际上首次实现每秒一帧的亚秒级灵长类PET成像；率先提出“亚毫米PET探测器”概念，在国际上率先推出分辨率为0.5mm的小动物PET产品。

刘继国博士团队于2012年被引进到山东省临沂市郯城县，在“临沂市支持高层次科技型人才创业启动资金”的支持下创办了山东麦德盈华科技有限公司，致力于研制生产完全自主知识产权的PET系列产品。麦德盈华即Made in China,代表着团队打造世界一流中国制造品牌的梦想。2014年被授予“山东省留学回国人员创业奖”，2016年被评为山东省泰山产业领军人才，2017年起担任临沂市政协委员，并被聘为北京大学、徐州医科大学客座教授和临沂大学特聘教授。