多方共为 人民健康·眼健康科普体验馆助力全民爱眼护眼
人民网北京10月27日电 14日上午，由人民网·人民健康与温州医科大学附属眼视光医院共同建设、康弘药业集团公益支持的“人民健康·眼健康科普体验馆”在人民日报社9号楼正式揭牌开馆。
人民健康·眼健康科普体验馆
眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群的全生命周期。我国是世界上盲和视觉损伤人数最多的国家之一，严重影响人们的身心健康和生活质量。
人民健康·眼健康科普体验馆以“小眼睛大世界”为主题，着重开展眼健康“体验”式科普。将通过多形式、多维度、多渠道，围绕全年龄段人群、全生命周期的眼健康进行科普宣传。提高人民群众爱眼、护眼意识，推动我国防盲治盲和眼健康工作发展。未来，还将推动眼健康相关体验项目走进校园、商圈、公园、社区等人流密集区域，以优质的科普内容，让更多的群众了解眼部相关疾病的危害，主动学习掌握爱眼护眼知识，提升我国居民对眼健康的关注度。
该馆还将作为全国眼健康科普馆联盟体系中的重要一员，以专业阵地化的形式，形成健康科普+互动体验的“样板间”，大力开展科普宣传，不断拓展科普阵地，全面提升科普效果。
康弘药业集团作为“人民健康·眼健康科普体验馆”首批公益支持单位，将助力体验馆线上线下公益活动项目落地。接下来，主办方还会邀请更多社会力量，共同参与眼健康科普防控工作。
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