中国研究型医院学会病毒肿瘤学专业委员会 第二届病毒肿瘤学学术大会举办
10月23-25日，由中国研究型医院学会病毒肿瘤学专委会主办，中山大学附属第一医院、南方医科大学深圳医院、武汉市中心医院共同承办的“第二届病毒肿瘤学学术大会”落幕。中国科学院姚开泰院士、中国工程院马丁院士、南方医科大学深圳医院李欣教授、中山大学曾木圣教授、中南大学湘雅医院肖志强教授、武汉大学蓝柯教授、中国科学院邓红雨教授、中山大学胡争教授、天津医科大学汤华教授、中山大学潘景轩教授等45位病毒肿瘤学领域的专家出席大会并作讲话和报告，交流分享了病毒与肿瘤相关的一些新机制研究（免疫调控、免疫微环境、高危亚群、表观修饰调控、肿瘤微环境、病毒潜伏感染、裂解复制、遗传易感、病毒与宿主互作等）、高新技术（单细胞测序、空间转录组、超分辨光学和光谱、基因编辑、超算、药物设计、AI、纳米、类器官模型、溶瘤病毒设计等）的研究与应用、临床与产业化（基因组的临床转化、精准早筛与诊断防治、抗病毒治疗、靶向治疗、细胞免疫治疗等）最新成果。
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