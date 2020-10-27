中国科学院大学附属医院兖矿新里程总医院揭牌

10月26日，中国科学院大学附属医院兖矿新里程总医院揭牌仪式举行，中科院前沿科学与教育局局长、中国科学院大学学术副校长、中国科学院院士徐涛和济宁市政协主席张继民一起为医院揭牌。

山东省疾控中心主任马吉祥，济宁市委常委、邹城市委书记张百顺，中科院创业投资管理有限公司董事长、新里程医院集团董事长吴乐斌，山东能源集团党委书记、董事长李希勇，山东能源集团党委副书记、董事岳宝德，济宁市卫生健康委员会一级调研员韩存连，新里程医院集团首席执行官林杨林，山东能源集团首席行政总监陈峰教出席了揭牌仪式。

据医院负责人介绍，自此，兖矿新里程总医院成为中国科学院大学附属医院，纳入中国科学院大学的学术管理体系。加入中国科学院大学的大家庭后，兖矿新里程总医院将成为医教研协同发展的区域医疗中心，成为中国科学院大学的科研成果转化平台和应用基地。

兖矿新里程总医院成立于1972年，是山东能源集团（前身为“兖矿集团”）的辅业单位，也是邹城市唯一的三甲医院，拥有2个院区、8家分院和9个社区卫生机构，总计床位近2500张。

2018年4月，新里程医院集团完成对医院的控股投资和改制，对医院进行重新定位，搭建成资源共享、协同发展的内生型三级诊疗体系。

中科院前沿科学与教育局局长、中国科学院大学学术副校长、中国科学院院士徐涛表示：“国科大将会在科技创新、人才培养、创新创业、成果转化、卫生健康等方面，为地方的经济社会发展，为医院和地方医疗事业的发展，扎扎实实地工作，全面助力兖矿新里程总医院成为研究型区域医疗中心，全面助力兖矿新里程总医院通过转化医学科学成果提升医疗水平，全面助力兖矿新里程总医院成为医疗行业产学研合作典范。”

山东省疾控中心主任马吉祥表示：“兖矿新里程总医院积极参与新冠疫情防治工作：高质量完成了邹城市医学集中隔离观察点建设；成功筛查出邹城地区唯一一例无症状感染者，杜绝了疫情在兖矿集团及邹城地区的扩散和蔓延。兖矿新里程总医院成为中国科学院大学附属医院后，依托中国科学院大学医疗大健康领域的教学科研、学科发展及人才建设和科研政策四大领域的支撑，双方将在临床重点专科建设、人才培养、新技术研究、课题项目联合申报、科研设施共享、实验室共建和成果转化等方面紧密合作。”

中科院创业投资管理有限公司董事长、新里程医院集团董事长吴乐斌表示，“在成为中国科学院大学附属医院之后，我们将在近期开展以下工作：一是在进入中国科学院大学学术管理体系，兖矿新里程总医院将充分运用中国科学院大学平台的医教研资源，积极培养医院学术领军人才、学科业务骨干，推荐优秀的医护人员参与中国科学院大学的职称评定、学术进修和培训，对符合学术标准的主任医师实行中国科学院大学和医院‘双聘’；二是携手中国科学院大学开展大健康领域科研项目合作，促进中国科学院大学在大健康领域的先进技术和科研成果转化，充分运用中国科学院大学的科研平台和渠道，推动医院积极申报国家级研究项目和课题；三是设立院士大讲堂，搭建权威性、前沿性、综合性、高层次的学术交流平台，扩大学术视野，激发创新意识，营造良好的学术氛围；四是利用中国科学院大学和研究所的丰富科研资源，在医院建设重点实验室，开展医学前沿科学研究，为医院长远发展提供持续动力；五是打造5G+MDT数字医院，通过线上线下联动，共享共用多学科资源，开启智慧医疗，推进医院多学科全面发展。”

山东能源集团党委书记、董事长李希勇表示：“兖矿新里程总医院改革重组以来，在院区功能整合、学科建设、体制机制改革各方面取得了显著的成效，呈现出欣欣向荣的局面，先后荣获全国百家‘三好一满意’示范医院、全国十佳优秀企业医院、全国诚信示范医院称号。此次揭牌仪式，是兖矿新里程总医院历史上具有里程碑意义的大事，标志着兖矿新里程总医院与中国科学院大学的合作将进入更紧密、更高水平、新的阶段，必将开启深度融合、互利共赢的新篇章。”

兖矿新里程总医院院长张传军表态：“医院将依靠国科大优秀的人才优势，推进人才队伍建设；依托专业优势，提升科研实力；凭借校院合作优势，开创医疗卫生人才培养、科技创新的新局面。继续以促进济宁东部区域医疗卫生事业发展为己任，着力提高医疗服务质量和水平，建立健全优质高效的医疗服务体系，更好地满足人民群众对优质医疗服务的需求。”

据医院负责人介绍，2019年7月，中国科学院大学、中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）与新里程医院集团宣布共同探索医疗产学研结合新模式，打造医疗行业产学研合作典范。

在未来合作过程中，各方将共同开展大健康领域的科研项目合作，促进中国科学院大学和国科控股在大健康领域的先进技术和科研成果的转化与运用。新里程医院集团将为中国科学院大学和国科控股的科研成果转化提供实践平台与运用基地，为科研成果转化的产业化提供商业解决方案。

目前，中科院自动化研究所研发的中科虹霸多模态生物识别系统（以下简称“虹霸系统”）已率先在新里程医院集团旗下医院落地，虹霸系统曾荣获国家技术发明二等奖，能有效帮助医院提升患者安全指数，改善医疗质量，尤其在新冠疫情中，虹霸系统能实现门诊患者就医全流程零接触，避免交叉感染。

新里程医院集团首席执行官林杨林指出：“兖矿新里程总医院成为中国科学院大学附属医院，是大型综合医院集团与一流医学院校合作办医的开始，我们致力于推进中国科学院大学附属医院兖矿新里程总医院成为这一模式成为行业标杆；并在中国科学院大学与的支持下，继续推动旗下三级医院成为中国科学院大学附属医院，系统性建设医教研协同发展的区域医学中心，让这一模式成其为国内医疗服务行业的创新典范。”