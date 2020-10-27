江苏：健康有“医靠” 小康有奔头

全省低收入人口县域内定点医院住院个人自付比例由2016年的32%下降到目前的7.4%，次均个人负担费用从2016年的1207元下降到目前的370元，累计救治住院大病患者19.5万人次……自2016年以来，江苏省深入推进健康扶贫工程，不断完善政策、细化措施，在“便利、控费、提质”上发力，基本实现了大病不出县，群众看病更加方便，费用进一步降低，为低收入群众脱贫奔小康撑起了健康“保护伞”。

就医负担“轻些，再轻些”

深秋时节，在连云港市灌云县伊山镇披甲墩村，69岁的村民老钱正在门前打扫卫生，不大的家里收拾得干净利落。“做梦也没想到，能先看病后算账。”

多年前，老钱曾患脑梗死。今年9月，他在干农活时突然觉得头晕、头痛，家人赶紧将他送到伊山镇中心医院治疗。因为是建档立卡低收入人口，他入院时没交一分钱，“住院一周多共花费3723元，医保报销、民政救助、医院垫支后，最后自己只掏了312元。现在身体恢复良好，省卫生健康委的驻村扶贫干部还常来嘘寒问暖，日子好过多了。”老钱感动地说。

自付比例更低了，医疗服务更优了，越来越多像老钱一样的低收入患者享受到了健康扶贫带来的实惠。“今年，省市卫生健康委都要求在合规费用10%兜底基础上，将低收入患者自付的政策外费用控制在住院总费用的8%。”灌云县卫生健康委主任孙波说，截至9月底，该县公立医疗机构共垫付、兜底资金328万元，大大减轻了患者负担。

调查数据显示，江苏省定标准建档立卡低收入人口中，因病致贫110.87万人，占比45.6%，疾病是全面小康路上的“拦路虎”。围绕“一个不少、一户不落”，江苏在便利就医和控费方面下足功夫，筑牢“保”的底线。截至目前，有健康扶贫任务的73县（市、区）及功能区636家定点医疗机构均建立一站式结算平台，全部实行住院“先诊疗后付费”、一站式结算。绝大多数县（市、区）已将低收入人口在县域内定点医疗机构住院政策范围内自付费用比例控制在10%以内，政策范围外自费比例控制在总费用的8%以内。（下转第2版）（上接第1版）

除了落实“规定动作”，江苏各地还创新推出具有地方特色的扶贫良方，让低收入群众看病负担轻些、再轻些。2018年，靖江市率先在新桥镇尝试“126精准医疗扶贫”模式，对医保等报销后的自付部分按比例进行救助。该市低收入农户医疗费用、自付费用和自付比例实现“三下降”，医疗费用报销比例提升20%左右，个人自付比例控制在5%以内。2018年12月，海安市试点建立江海健康扶贫基金，低收入人口住院治疗在享受医保、大病保险、医疗救助等政策后还可以享受住院医疗总费用6%的补助。江阴市从2016年起首创“福村宝”村民医疗互助制度，对患病村民按病种公平补助……

让因病致贫没有“回头路”

“刚开始只是觉得口渴，没想到去年免费体检时查出是糖尿病。”日前，记者在宿迁市宿豫区闸东村卫生室采访时，遇到低收入农户邵阿姨前来取免费的慢性病用药。“平时收入就靠低保每个月的300多元，好在糖尿病用药是免费的，现在药吃完就来拿，平均一周来一次。”邵阿姨说。

村医杨媛告诉记者，邵阿姨每天要服用二甲双胍、格列美脲片两种药，一个月要花100多元钱，这样日积月累也不少钱，“如果自费的话，她很可能会放弃治疗。现在她按时按量服药，空腹血糖六点多，控制得不错。”

宿迁市卫生健康委办公室副主任王芝滇介绍，过去低收入农户看病，要先掂量能不能付得起费用。2019年4月，宿豫区出台低收入农户慢性病救助实施方案，对高血压、2型糖尿病患者、严重精神障碍患者和惊厥性癫痫患者免费提供治疗相关疾病药品费用和诊疗费用。除了免费用药，免费体检是宿迁市送给低收入人口的另一政策“礼包”。王芝滇介绍，今年该市各县区安排预算资金4062万元，预计体检工作将于10月底完成。

健康扶贫关口前移，让低收入人口防得住病、少生病，宿迁的做法在江苏很具普遍性。据调查，目前，江苏建档立卡低收入人口中，长期慢性病患者约占22.6%，因病致贫返贫风险很高。江苏省卫生健康委有关负责人介绍，该省为每个低收入家庭配备一个家庭医生健康管理团队，现有1.11万个家庭医生团队为低收入群众提供引导就医、协助费用结报、用药指导等“一对一”服务，每月上门访视，每年提供一次免费体检。此外，江苏省定标准低收入人口中，已建立电子健康档案239.1万人，建档率99.52%，为有针对性地开展健康指导和相关疾病的早筛早诊早治奠定了基础，降低了低收入人口大病重病发生风险。

阻断贫困的“代际传递”

“以前上楼梯都喊累，现在每天活蹦乱跳的。”谈到孩子现在的情况，先心病患儿小茹的爸爸非常欣慰。南京医科大学第二附属医院心血管外科医生耿直告诉记者，小茹家境困难，得益于江苏省卫生健康委开展的健康扶贫专项救治行动，小茹在该院接受了免费手术。现在已顺利入学，恢复良好。

2019年6月，江苏省卫生健康委组织对12个健康扶贫重点帮扶县的所有14岁以下疑似先心病患儿进行摸排，对具有手术指征的患儿全部实施专项免费救治，努力阻断贫困的代际传递。

江苏省卫生健康委有关负责人介绍说，该省把大病救治作为健康扶贫的重中之重，自2017年以来，对先天性心脏病、白血病等20种大病实施专项救治，2018年又在全国率先将病种扩大到30种，成立专家指导组，制订专病诊疗方案，建立疑难重症会诊机制。此外，通过专家组下沉指导、建立专科联盟、支持县级医院薄弱专科建设，全面提升县医院专科能力。目前，江苏近60%的县医院晋升为三级医院，除儿童先心病和白血病外，绝大部分大病病种能在县域内得到治疗。

“我省健康扶贫攻坚目标任务已经基本实现，但稳定住、巩固好健康扶贫成果还面临着不少困难和挑战。”江苏省卫生健康委有关负责人表示。（记者 沈大雷 通讯员 仲启新）