云南亚诺寨以茶兴业、以茶富民

【回眸“十三五”·喜看新成就】

北方秋高气爽的时节里，在西双版纳，气温仍然高达30℃。

10月14日上午9点半，记者沿着蜿蜒曲折的山路乘车到达云南省西双版纳傣族自治州景洪市基诺山基诺族乡新司土村亚诺寨。

“欢迎欢迎！”个子不高但很壮实的新司土村党总支书记飘布鲁和妻子玉梅站在家门口，热情迎接我们的到来。

蓝天白云下，站在亚诺寨高处，举目环顾，四周全是大片的原始森林，云雾缭绕，空气清新异常，生态环境极佳。

“走，我带你去看看我们的古茶树。”飘布鲁边走边告诉记者，在基诺山，茶叶又多又好的就数亚诺寨。它距离村委会13公里，距乡政府14公里，全寨现有120户410人。

随着飘布鲁的脚步，我们来到了村里半山坡上的一处茶园。但见参天大树下，鸟语花香中，生长着一棵棵高矮不一、树龄不等的茶树。虽然已是深秋，但今年遭遇了春旱的基诺山，下半年雨水丰富，所以秋茶长势反而比春茶更好，绿油油的茶叶条索很是肥大。飘布鲁、玉梅、吴应华以及大学毕业后回乡当茶农的青年木腊资、切薇等茶农，一起爬高上低，采起了秋茶，不时发出阵阵欢声笑语。

基诺山，古时被称为“攸乐山”，地处无量山脉南沿的山区地带，属于亚热带边缘山区，高原季风气候，海拔550米至1691米，年平均气温约18℃至20℃，年降雨量平均为1400毫米左右，非常适合茶叶生长，曾因清朝时期生产“贡茶”而闻名，居云南古六大茶山之首，也是中国最古老的产茶区之一。

清代乾隆年间进士檀萃在《滇海虞衡志》卷十一载：“普茶名重天下，此滇之所以为产而资利赖者也。出普洱所属六茶山：一曰攸乐；二曰革登；三曰倚邦；四曰莽枝；五曰蛮砖；六曰慢撒。周八百里，入山作茶者数十万人”。

但是，这些茶叶并没有改变基诺山的贫穷面貌。是新中国和共产党的领导给基诺人带来了幸福生活。70年弹指一挥间。在党和各级政府的领导及帮助扶持下，基诺山如今发生了翻天覆地的变化。

1999年11月，国家民委和国务院扶贫办有关领导到基诺山乡调研，将基诺山乡列为扶贫综合开发示范乡。2000年4月，云南省政府在景洪召开现场办公会，确定对基诺山进行整体扶持，列入当地“两山”扶贫综合开发项目。同时，基诺山又被国家民委列为全国22个人口较少民族扶贫综合开发试点。

近年来，在云南省大力发展茶产业、通过普洱茶帮助少数民族脱贫致富的政策引导下，亚诺寨抓住机遇，依托自身的丰富古茶树资源优势，大力推进生态茶产业发展，探索以行政村为主、自然村为成员的合作社发展模式，做优茶叶产业，全面提升茶叶品质，通过多种渠道与外地客商搭建了合作桥梁，外引内联，进行产业化发展。亚诺寨老支书沙腰说，依靠种茶、制茶、卖茶，茶农年收入在三四十万元以上早已不是什么新鲜事，现在家家户户都买了小汽车，住上了二层小楼，手机、电视机也都普及了。在2018年年底，全村就实现经济总收入599.87万元，农民人均纯收入11853元，走出了一条保护生态、因茶致富增收的路子。

据了解，目前整个基诺族乡种植茶叶的有38个村民小组，茶农达1820户。全乡共种植茶叶28398亩，采摘面积28398亩，产量1322.09吨，产值4362.89万元。

基诺族乡党委书记王超对记者说，为了以茶兴业、以茶富民，乡里坚持生态产业化、产业生态化，不等不靠，自主“造血”能力不断增强，7个行政村中，原有贫困行政村4个，于2018年年底全部脱贫出列；建档立卡贫困户191户638人，于2019年11月全部脱贫出列。现在要做的就是巩固好来之不易的脱贫成果，让基诺族人的日子越来越好。（记者 任维东）