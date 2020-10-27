科学运动+健康生活，远离卒中

目前我国每年脑卒中新发病人数量高达200多万，每5位死亡者中至少有1人死于脑卒中，特别是急性脑卒中已成为我国居民第一大致死原因和致残因素。今年10月29日是第15个世界卒中日，世界卒中组织确定的今年主题是“加入到预防卒中的运动中来”。国家卫生健康委脑防委提出今年主题是：“医体融合，预防卒中”，宣传口号是：“科学运动，健康生活”。

“三高”和不健康生活方式，易诱发脑卒中。首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心主任缪中荣近日在中国脑卒中防治专项基金成立仪式上指出，高血压、高血糖、高血脂以及吸烟、重油盐、少运动、果蔬摄入量少等不健康生活方式，导致我国脑卒中发病率居高不下。缪中荣提醒，脑卒中发生前会有一定征兆，如果出现口眼歪斜、流口水、言语不清、肢体无力麻木、严重眩晕等症状，必须第一时间考虑是否为脑卒中，马上拨打急救电话，前往医院救治，千万不要耽误救治黄金时间。

北京天坛医院中医院主任医师樊永平介绍，脑卒中危险因素分为两大类，一类是不可改变的，也就是遗传因素；另一类是可以改变的，最常见的就是高血压、糖尿病、高血脂症、冠心病、肥胖特别是向心型肥胖等，还有不良生活方式包括吸烟、大量饮酒者等。有“三高”的慢性病患者、熬夜加班人群及长期饮酒等，都是脑卒中高危人群。

控制危险因素，用健康生活防范脑卒中。预防脑卒中，要从可以改变的危险因素入手，控制好体重、血压，把血糖调到正常水平，注意血脂，戒烟限酒。

1.控制“三高”。“三高”指的是高血脂、高血糖、高血压。有研究显示，高血压患者脑卒中发病概率高于正常人6倍，如合并糖尿病危险性升高至8倍。高胆固醇可通过增加患心脏病几率，间接升高患卒中危险性。建议生活中经常测量血压，将血压控制在一个稳定安全的范围内；还要注意监测控制血糖和胆固醇。“三高”患者应养成良好生活习惯，避免熬夜或过度劳累；注意坚持按时吃药，定期到医院复诊。

2.规律饮食。预防脑卒中最重要是管住嘴，平日里避免进食胆固醇过高食物，饮食种类多样化，采用包括蔬菜、水果、低脂奶制品及总脂肪和饱和脂肪含量较低的均衡食谱。

3.注意限盐。钠可增加患高血压风险，继而可能引发卒中，而减少饮食中的钠可降低血压。建议高血压者低盐（钠）饮食，少食油腻。

4.戒烟限酒。尼古丁会导致血液中的血小板聚集，血液粘稠度增加，进而引发脑动脉硬化斑块处的血栓堵塞；喝酒也易导致动脉粥样硬化、引发脑卒中。特别是高血压患者，服用降压药后千万不能喝酒，酒精会使血管扩张，在降压药作用下会使血压更低，造成突发性低血压。

5.适当运动。适当锻炼不但能提高人体免疫功能及抗氧化能力，还可促进血液循环，改善脑部供血，也可降低动脉粥样硬化概率。应坚持适当户外活动，如散步、骑车、游泳等，每日至少30分钟。也可在日常生活中常做4个小动作，预防脑卒中。

①肩部运动。肩部放松，双手自然垂放于身体两侧，双肩由后向前旋转10次，再由前向后旋转10次，之后双肩上提放松各10次。这可使肩部肌肉放松，缓解颈肩部神经血管压力，促进大脑供血。

②颈部按摩。五指并拢，双手对指置于颈后，轮流按摩颈后部左右两侧，以皮肤轻微发红发热为宜。这可促进颈部血管平滑肌松弛，减少血脂沉积。

③头部按摩。五指分开弯屈，以指腹从前额缓慢旋转按压至头顶，再继续按压至脑后部。双手轮流交替按压各5次。这可有效改善脑部血液循环，改善大脑供血。

④转颈运动。颈部放松，平和舒缓地前后左右转动颈部，动作宜慢，转动至最大幅度保持5秒，再反方向转动。这可增加血管的抗压性和韧性，活血通络。（禹建）