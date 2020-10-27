家庭关系紧张更易患慢性病
美国心理学会一项最新研究表明，与父母、兄弟姐妹等家庭成员关系紧张，可能会给人们带来健康危害。
美国得克萨斯大学研究小组以平均年龄45岁的2802名成年人为对象，展开了为期20年的追踪研究。研究初始时、10年后及20年后，研究人员分别对参试者进行问卷调查，提问内容涵盖家庭压力、家庭支持及与伴侣关系等领域。研究人员用参试者在每个调查年份之前1年中患慢性病（如中风、头疼和胃病等）的数据对其健康状况进行评估，结果发现，家庭压力越大，所患慢性病的种类越多，健康状况越糟糕。
研究人员表示，与亲密伴侣相比，父母和兄弟姐妹的爱与支持对参试者的健康影响更大，这也许是因为血缘关系更稳定而长久。该研究结果表明，对于已患上慢性病的成年人，积极的家庭情感氛围有助疾病治疗，医生应鼓励患者就诊时由家人陪同。 （明文）
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