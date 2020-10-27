孩子体能越好学业成绩越优
日本一项最新研究结果显示，中学生的体能水平和学业成绩具有显著关联性。
日本冈山理科大学身体教育学教授笹山健作的研究团队历时10年，以2所公立中学2237名初中1~3年级学生为对象追踪研究。研究人员每年对日本文部科学省规定的8个体力测试项目（握力、仰卧起坐、坐位体前屈、反复侧跳、20米往返跑、50米跑、跳远和手球投掷）进行5档评估，将参试学生按排名分为靠前的A、B组、靠后的D、E组和中间C组。研究发现，体能水平较高的学生，学习成绩更好。其中，体现耐力的“20米往返跑”项目中，高体能状态的参试学生比低体能状态者平均成绩高出1倍以上。
笹山指出，家长和学校往往更关注孩子主科考试成绩，而忽视了体能水平的重要性。而实际上，有氧运动对促进大脑活跃、提高成绩非常有益；由运动自信所产生的积极情绪和坚持到底的运动精神也有助形成积极学习的良性循环。 （敏稳）
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