畜牧新政让菜篮子装满高质量肉蛋奶

畜牧业是关系国计民生的重要产业，肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。如今，在内蒙古呼和浩特市，年度牲畜存栏头数达400万头（只），奶业发展居于全国领先地位，奶牛存栏30.2万头，奶牛规模化养殖场154个，规模化饲养率97%以上，标准化生产水平、良种覆盖率均达到100%。

9月27日，国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），围绕加快构建现代养殖体系、动物防疫体系、加工流通体系以及推动畜牧业绿色循环发展等作出全面部署。

“《意见》明确发展目标，猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率保持在70%以上，禽肉和禽蛋实现基本自给。到2025年畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率分别达到70%以上和80%以上，到2030年分别达到75%以上和85%以上。”10月21日，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在接受记者采访时表示。

问题集中暴露，高质量发展重要而紧迫

“当前畜牧业发展面临着资源环境约束趋紧，重大动物疫病风险和威胁加大等新情况，同时支持保障体系不健全、产业发展质量效益不高、抵御风险能力不强等老问题也都还存在，畜产品稳产保供的基础仍不牢固。2018—2019年生猪产能严重下滑，使这些问题集中暴露出来。”杨振海说，当前畜牧业发展的总体形势是好的，但这一轮生猪生产波动，给了我们强烈的警示，凸显出加快畜牧业高质量发展的重要性、紧迫性。

“《意见》共分为6个部分24条，明确了畜牧业发展的指导思想、基本原则、发展目标，突出了提升畜牧业整体素质的关键措施，明确了省级人民政府对畜产品稳产保供的责任，是指导今后一个时期我国畜牧业发展的纲领性文件，对于保障畜牧业持续健康发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。”杨振海指出。

屠宰加工和流通环节一头连着养殖端，一头连着消费端，是整个畜牧业承上启下的关键环节。“加快构建现代加工流通体系”成为《意见》的一大亮点。

“农业农村部将按照《意见》要求，从三方面推进有关工作。首先，加强屠宰行业清理整顿，规范行业秩序。继续开展生猪屠宰标准化示范创建，加快屠宰行业转型升级步伐，提升行业整体水平。其次，加快屠宰产能布局优化，健全冷链配送体系。引导优势屠宰产能向东北、华北、黄淮海和中南部分省份养殖集中区域转移，推动畜禽就地就近屠宰，补齐‘冷链配送体系’的短板，减少活畜禽长距离调运，促进‘运畜’向‘运肉’转变。同时，积极争取有关支持政策，完善保障措施。通过中央财政转移支付等现有渠道，加强对生猪屠宰标准化示范创建和畜禽产品冷链运输配送体系建设的支持。”杨振海说。

适度规模经营，高质量发展的必由之路

发展适度规模经营是现代畜牧业的发展方向，是高质量发展的必由之路。

“我国畜牧业是在一家一户分散养殖的基础上逐步发展壮大起来的，目前全国畜禽养殖规模化率达到64.5%，规模化养殖已经成为肉蛋奶市场供应的主体。”杨振海说，但也要看到，我国畜禽规模养殖与发达国家相比，还有相当差距，设施装备条件差，生产效率不高，与规模化相对应的标准化生产体系还没有全面建立起来。

“发展适度规模经营，扶持中小养殖户发展”是《意见》的另一大亮点。

“下一步，农业农村部相关部门将重点抓好以下工作。一是加强典型示范引领，组织开展畜禽养殖标准化示范场创建，以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化为重点，以点带面辐射带动全国畜禽适度规模养殖发展。二是提升规模养殖场机械化水平，加大农机购置补贴政策对畜牧机械设施装备的支持力度，加快推进规模养殖场生产全程机械化，着力解决疫病防控、畜产品采集加工、粪污收集处理与资源化利用等薄弱环节机械设施装备应用难题。”杨振海说。

杨振海表示，农业农村部还将强化技术指导服务，发挥畜牧兽医技术推广机构、国家产业技术体系和行业协会的技术优势，建立健全不同畜种的标准化生产体系，总结推广适度规模养殖的典型模式。此外，将鼓励引导龙头企业“以大带小”，坚持抓大不放小，支持龙头企业通过“公司＋农户”、托管、入股加盟等多种形式，完善利益联结机制，带动中小养殖场户提高饲养管理水平和生物安全防护水平，实现增产增收。(本报记者 马爱平)