北京市推广应用进口冷链食品追溯平台

记者26日从北京市市场监管局获悉，为落实新冠肺炎疫情防控要求，进一步加强对进口冷链食品监管，北京市市场监管局联合北京市商务局发布通告，推广应用“北京市冷链食品追溯平台”（下称“北京冷链”），以实现对进口冷藏冷冻肉类、水产品的追溯管理。

通告要求，北京市进口冷链食品生产经营单位应在“北京冷链”中完成主体用户注册，并自2020年11月1日起，使用“北京冷链”如实上传进口冷藏冷冻肉类、水产品来源、流向等追溯数据，落实电子追溯码赋码、贴码等。已有自建追溯系统的进口冷链食品生产经营单位，可采取批量导入或系统接口等方式上传数据。

不仅如此，“北京冷链”实行“首站赋码”管理，即从京外采购进口冷藏冷冻肉类、水产品并运入北京的本市进口冷链食品生产经营单位作为首站，在“北京冷链”中上传相关产品品种、规格、批次、产地、检验检疫等追溯数据，并使用“北京冷链”按批次为相关产品进行电子追溯码赋码。如产品包装上已有符合GS1编码和追溯标准的追溯码，则无需另行赋码。

据了解，“北京冷链”目前已上线运行并提供多种登录方式，广大消费者在购买进口冷藏冷冻肉类、水产品时，可通过微信、支付宝中的“北京冷链”小程序扫描产品包装或销售货柜上的电子追溯码，更加便捷地查询所购食品的质量安全和产品追溯信息。

北京市市场监管局相关负责人表示，“北京冷链”通过实施“首站赋码、进出扫码、一码到底、扫码查询”的管理模式，力求做到“来源可追，去向可查”。对未上传追溯数据的相关产品，北京市进口冷链食品生产经营单位应做到不采购、不销售、不使用。

下一步，北京市相关政府部门将加强监督检查，引导本市进口冷链食品生产经营单位规范使用“北京冷链”，并根据实际需要，逐步扩展“北京冷链”追溯品种覆盖范围。（记者阳娜）