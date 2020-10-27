天津校园食堂推行“舌尖上的节约”新风尚
栗雅婷、张宇琪
新华社天津10月26日电题：天津校园食堂推行“舌尖上的节约”新风尚
新华社记者栗雅婷、张宇琪
“一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”国庆节假期过后，每天清晨，天津市第一中学初中部的教室里都会响起朗朗的诵读声，古诗词中所传达的节俭精神也在学生们的心中扎下了根。
午饭时间，盛着“小份饭”的餐盒摆上了学生们的课桌，食堂的工作人员带着香喷喷的饭菜守候在每层楼的楼道里，“小份饭”避免了部分学生吃不了浪费，如果不够吃可以随时去“添饭点”免费添加饭菜。
天津市第一中学食品安全管理员杨万立介绍，由于疫情防控需求和食堂容量限制，现采取“订餐制”。疫情暴发前，食堂随处可见初中部执勤的“小红帽”和高中部执勤的“自管会”学生，提示师生文明用餐，节约粮食。食堂里的横幅、教室里的板报、楼道里的宣传栏，都成了“光盘行动”的“宣传阵地”。
杨万立说：“每学期食堂都会发放问卷，定期进行总结，哪些饭菜学生爱吃，哪些不受欢迎，从而及时调整菜单，避免浪费。”
今年九月，天津市委教育工委、市教委制定印发了《天津市教育系统关于制止餐饮浪费行为的若干措施》，内容包括严格公务活动用餐管理、改进学校食堂供餐方式、推行学校食堂精细化管理、开展节俭节约校园行活动等。一场学校食堂里的“光盘行动”在天津的大中小学甚至是幼儿园里推行起来。
在天津市南开区第四幼儿园，午餐时间，孩子们在班内有序进餐，按需分饭，教师细心观察孩子们的进餐情况，及时添饭，做到饭菜搭配合理，营养充足不浪费。4岁的张天译在吃完盘中米饭后，举手向老师报告要添饭，当被问及什么是节约粮食时，他说：“就是碗里的饭要都吃完，不能剩。”
此外，第四幼儿园还开辟了一个角色扮演区域，孩子们扮演点餐的小顾客和商家，通过游戏告诉孩子外出点餐不可点多，点自己能吃完的量即可，在游戏中培育孩子节约粮食的理念。
在天津财经大学的食堂里，牛肉面卖小碗，葱油饼按两卖，饺子按个卖……“半份餐”“小份餐”的推广既满足学生多样餐品的就餐需求、降低学生的日常支出，又培养学生的节约意识。
此外，天津财经大学还推出了“光盘换纸巾”系列活动，活动开展的3周时间，累计送出纸巾5000余包。学校还开展了“天财金秋校园采摘暨劳动教育活动”，老师们在社会实践的“第二课堂”带领学生亲身感受食物如何从田间、果园、工厂搬到餐桌上，引导学生尊重农民劳动成果、自觉养成勤俭节约的良好习惯。
而在天津师范大学，最近一段时间出入食堂的师生手上、衣服上都会多出一些精美的贴纸，一时间成了校园里的新时尚。学生党员佩戴“节约校园——天师大学子在行动”徽章，守候在“收残台”旁，为盘干碗净的师生贴上“光盘”贴纸。
“这张小贴纸，让我觉得很光荣。作为新生，这是我进入大学校园参与的第一项活动，我们要争做节约达人，向舌尖上的浪费说‘不’。” 天津师范大学文学院的学生邰博雅说。
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