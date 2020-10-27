新华社北京10月26日电 题：明天我们怎样养老？——各地养老新模式观察

新华社记者

当你老了，走不动了，谁来守护你？谁来照顾你？随着我国老龄化进程不断加快，养老问题日益成为社会关注的焦点。记者近日在我国多个地区通过实地走访，探寻各地养老产业的新模式，解锁守护“夕阳红”的幸福密码。

大数据帮忙 老年生活有“里”也有“面”

深秋时节，走进辽宁抚顺东华园社区，养老中心笑声阵阵。

午后，91岁的安业兴来到慧明居家养老中心，和居民们一起排演节目。“社区最近要办一台晚会，我负责给大伙指导排练。”在等待居民“演员”们到来的间隙，安业兴和记者拉起了家常。安业兴和儿子两人一起生活，由于儿子经常在外工作，如何解决饮食起居成为困扰父子俩的难题。

2019年9月，抚顺市以政府购买服务的方式在社区建设了居家养老中心。一年多来，这个功能齐全的养老中心，解决了社区里像安业兴这样的众多老人的后顾之忧。

老人们一日三餐可以在养老中心的老年食堂解决，每餐饭都可以获得政府一定数额的补贴；养老中心还开设了平价超市，米面粮油低价供应，老年人可以通过电话或网络下单，有人送货上门；提供免费体检、理疗、棋牌室等服务；配备智能手环，通过大数据平台监测老人身体健康状况并提供“一键式”救护……

“自从有了这个居家养老服务中心，我没事就来这里，和邻居们打打牌、唱唱歌，一日三餐也不发愁了，儿子放心，我也安心！”安业兴笑着说。

辽宁慧明康复养老服务有限公司总经理王晓星表示，他们借助物联网和人工智能技术建设的居家养老服务中心，可以借助大数据实现对老年人看护和照料；通过建立和管理老年人的动态健康电子档案，与当地120急救平台合作，做到急救前移。

据了解，抚顺市是人口老龄化矛盾较为突出的城市，60岁以上老年人比重约为28%，当地正通过政府购买服务、市场化运作等方式，依托居家养老中心建设，让老年人的生活“有里也有面”。

康复辅具助力 给老人和子女“减负”

“我母亲以前总觉得自己拖累子女，不大说话，也没见过她笑。自从用上了护理床，很多问题她自己能解决，不仅爱说话了，连身体状况都好多了，我也轻松了不少。”家住江苏省常州市天宁区丽华二村的吴小如，为节省护理费用，以往每天要抱着92岁的母亲起身、洗浴、如厕，特别是夜里，自己腰酸背痛入睡困难，还要随时照顾母亲。

去年，吴小如看到康复器具租赁宣传后，到常州市福利院办理了登记适配。没几天，工作人员就将一张免费的手摇护理床和防褥疮床垫送到家中。换床后，母亲褥疮症状得到了改善，吴小如也能睡个安稳觉了。

依照常州市有关政策，70周岁以上老年人可以享受最高600元补贴，贫困残疾人和低保等困难群众可给予全额补贴。一张护理床月租150元，全市70岁以上老人可免费使用4个月，之后可根据使用情况继续租赁或购买。购买了护理床的家庭可以随时折旧将产品再卖给租赁站点。目前，全市已服务老人2640人，累计提供康复辅具数量6017件。

为老人及子女减负的同时，常州康复辅助器具行业也得到发展，目前，全市共有规模生产企业78家，生产产品约4000种。

“常州市区已有近200个社区可以实现家门口申请康复辅具。”常州市民政局局长王莉表示，“康复辅具成为残疾人、老年人提高生活质量的重要载体。”

能力评估 为失能老人救助“添柴”

“阿姨，您能自己活动吗？能自己穿衣、穿鞋吗？”32岁的老年人能力评估师赵叶群来到北京市石景山区赵山社区，为龚道珍家老人做综合能力评估。评估结果将为老人申请政府提供的失能补贴及购、租康复器具补贴等提供依据。

赵叶群从去年开始成为一名老年人能力评估师，除了通过网络及电话等进行预审核外，他还要入户评估，与失能老人及家属面对面沟通。“我们要对老年人从感知觉与沟通能力、自理和活动能力、认知能力和精神状态等3方面进行评估。”赵叶群拿着平板电脑，通过老人反馈的肢体动作进行测评，整套评估大约需要20分钟。

民政部新修订的《养老机构管理办法》规定，养老机构应当建立入院评估制度，对老年人的身心状况进行评估，并根据评估结果确定照料护理等级。

不久前，赵叶群为石景山区模式口北里社区的92岁老人纪云贤进行了评估。老人家属根据他出具的评估结果告知书，向民政部门申请到了失能补贴。赵叶群所在公司去年至今已累计为600多位老人进行了能力评估，他认为，随着老年人能力评估成为“刚需”，将会有越来越多的年轻人加入这项工作中。

民政部养老服务司副司长李邦华表示，据预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。截至2019年底，全国共有1447.3万老年人纳入城乡低保，3500多万老年人享受了不同类型的老年福利补贴。到2022年底前，我国将培养培训1万名养老院院长、10万名专兼职老年社会工作者。（记者孙仁斌、白涌泉、邓华宁、邰思聪）