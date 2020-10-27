世卫组织专家表示欧洲国家有能力再次控制疫情
新华社日内瓦10月26日电（记者刘曲）世界卫生组织专家26日表示，欧洲目前处于新冠疫情“震中”，但欧洲国家仍然有能力再次控制疫情。
世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在记者会上说，上周全球约46%的新冠确诊病例和三分之一的死亡病例来自欧洲地区，欧洲无疑正处于疫情“震中”。他呼吁欧洲各国采取更为全面的抗疫措施，通过提前行动、及早预防等方法，与疫情蔓延“抢时间”。
世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在记者会上说，目前欧洲的新冠重症患者人数不断增加，床位未来几天或几周内可能达到负荷上限。她呼吁欧洲国家充分使用已有的抗疫手段，包括充分检测、识别疑似病例、鼓励患者在家隔离等。
范凯尔克霍弗说，相信欧洲国家能够像今年春季和夏季那样成功遏制病毒传播，同时希望欧洲国家不必再次采取“全国封锁”控制疫情。
瑞安和范凯尔克霍弗都认为，目前欧洲的新冠高阳性率是由多种因素推动的，包括检测能力的提高和检测范围的扩大。但范凯尔克霍弗警告说，与今年年初相比，年轻人的新冠感染率正在上升，这可能导致老年人和高风险人群感染，从而造成重症患者病亡率上升。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn