世卫组织专家表示欧洲国家有能力再次控制疫情

新华社日内瓦10月26日电（记者刘曲）世界卫生组织专家26日表示，欧洲目前处于新冠疫情“震中”，但欧洲国家仍然有能力再次控制疫情。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安当天在记者会上说，上周全球约46%的新冠确诊病例和三分之一的死亡病例来自欧洲地区，欧洲无疑正处于疫情“震中”。他呼吁欧洲各国采取更为全面的抗疫措施，通过提前行动、及早预防等方法，与疫情蔓延“抢时间”。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在记者会上说，目前欧洲的新冠重症患者人数不断增加，床位未来几天或几周内可能达到负荷上限。她呼吁欧洲国家充分使用已有的抗疫手段，包括充分检测、识别疑似病例、鼓励患者在家隔离等。

范凯尔克霍弗说，相信欧洲国家能够像今年春季和夏季那样成功遏制病毒传播，同时希望欧洲国家不必再次采取“全国封锁”控制疫情。

瑞安和范凯尔克霍弗都认为，目前欧洲的新冠高阳性率是由多种因素推动的，包括检测能力的提高和检测范围的扩大。但范凯尔克霍弗警告说，与今年年初相比，年轻人的新冠感染率正在上升，这可能导致老年人和高风险人群感染，从而造成重症患者病亡率上升。